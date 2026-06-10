株主優待を見ていると、その企業がどのような事業を行っているのかがよく分かります。食品メーカーなら自社商品、外食企業なら食事券、小売企業なら買い物券というように、多くの企業は自社の強みを優待に反映しています。そのため、株主優待は単なる株主還元策ではなく、「自社のファンになってほしい」という企業からのメッセージともいえるでしょう。株主優待を通じて企業との距離が縮まる？特に近年は、QUOカードやギフト券だ