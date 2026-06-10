All About ニュース編集部では、2026年5月29日、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、「実は『元会社員』と知って驚いた男性芸能人」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：タモリ（元保険会社勤務）／89票日本の放送界を代表するお笑いビッグ3の1人であり、知的で飄々とした司会ぶりで長年お茶の間に愛され続けているタモリさん。芸能界入