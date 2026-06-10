転職やキャリアに関する悩みや疑問に、ひとつ上を目指す人の転職サイト『type』編集長の三ツ橋りさが回答します。今回のテーマは、「ボーナス額への不満と上司への交渉術」についてです。 （質問）ボーナス額に納得がいきません！ 上司に交渉したいのですが、いい方法はありますか？ （回答）ボーナスへの不満は、単にお金の問題ではなく「努力が正当に認められていない」という評価への違和感から生じがちです。まずは、評価理