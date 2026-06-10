2026年、サッカーW杯の熱狂が近づき、再び世界がサッカーに沸こうとしている今、改めて振り返りたい「伝説の皇室外交」があります。それは、2018年のロシア大会。国際情勢が極めて緊迫し、欧米諸国がボイコットに踏み切るという異例の事態の中、高円宮久子さまが決行された、102年ぶりとなる皇族のロシア訪問です。各国首脳が「とんぼ返り」する中、なぜ久子さまだけは現地に留まり、ロシアの人々と心を通わせ続けたのでしょうか。