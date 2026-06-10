2026年サッカーワールドカップ（W杯）の開幕が近づき、世界中のスター選手たちに熱い視線が注がれている。しかし、その才能や「投資価値」を正確に見抜くことは、世界屈指のデータ分析チームにとっても至難の業だ。名門リバプールFCの黄金期を支えた元リサーチ・ディレクター、イアン・グラハム氏。彼の著書『サッカーはデータが10割 最強アナリストが明かすプレミアリーグで優勝する方法』（飛鳥新社）から、スカウト戦略の舞台裏