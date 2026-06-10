サッカー日本代表の上田綺世選手は6月10日、自身のInstagramを更新。同じくサッカー日本代表の中村敬斗選手とのイケメンショットを公開しました。【画像】スーツが似合う上田綺世＆中村敬斗「カッコいい!!」上田選手は「本日発売の"anan 2499号スペシャルエディション"の表紙を飾らせていただきます！ぜひ手に取ってみてください！」とつづり、1枚の画像を投稿。中村敬斗選手と飾った表紙を公開しました。2人ともスーツを着用して