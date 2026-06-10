◇交流戦阪神2―6ソフトバンク（2026年6月10日みずほPayPay）藤川球児監督の退場に揺れた阪神。試合もこの日は3本塁打を許し、2試合合わせて9本塁打を浴び、ソフトバンクのパワーの差を見せつけられた。試合後の藤川監督は「何て言うかな、審議している時間が長かったですし、アンパイアの方も迷いがあったと思う。リプレーセンターの方も難しかったのかなと思いますけど、やっぱりグラウンド上の両チームは真剣にやって