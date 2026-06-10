◇交流戦楽天0―7巨人（2026年6月10日楽天モバイル）楽天は三木肇監督（49）が休養し、ヘッドコーチだった塩川達也監督代行（43）の初采配となった巨人戦で0―7の惨敗。監督交代の“劇薬”も効果なく連敗は5まで伸び、自力優勝の可能性が消滅した。先発の古謝が初回に上半身の違和感を発症し、1回1失点で大事を取って降板する誤算。守りのミスもあって巨人に小刻みに加点され、打線は相手先発の戸郷に14三振を奪われ完封