「ソフトバンク６−２阪神」（１０日、みずほペイペイドーム）阪神が逆転負けで２連敗。首位陥落となった。七回には藤川監督がリクエスト後の判定に抗議し退場処分を受けた。試合後、藤川監督は「何と言うか、審議している時間も長かったし、アンパイアの方も迷いあったと思うし、リプレーセンターの方も難しかったんだろうなと。やはりグラウンド上はどこのチームも真剣にやってますから、こういうことはチームの代表として