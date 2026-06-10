アイドルデュオ、ROIROMの本多大夢（25）浜川路己（20）が10日、東京・港区の豊川稲荷東京別院でメジャーデビューミニアルバム「CLASSIC WAVE」ヒット祈願を行った。オーディション番組で人気を集めた2人が、昨年5月に結成。先月7日、配信リリース「CLASSIC WAVE」でメジャーデビューした。この日発売したミニアルバムは、予約の段階でオリコンデイリーチャート1位（9日付）の好発進。収録曲のミュージックビデオもYouTube累計約50