◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武５Ｘ―４広島＝延長１０回＝（１０日・ベルーナドーム）広島は連夜のサヨナラ負けで、今季最多タイの借金１２となった。交流戦は３勝９敗１分けで残り５試合となり、４年ぶりの負け越しが決まった。新井貴浩監督の指揮下では２３年が９勝９敗、２４年は１０勝８敗、２５年が９勝９敗と奮闘してきたが、今季は苦しい戦い。西武戦も過去３年連続で勝ち越していたが、４年ぶりに負け越しが決