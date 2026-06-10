◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武５ｘ―４広島（１０日・ベルーナドーム）西武は交流戦５カード連続勝ち越しをサヨナラで決めた。西口文也監督は就任２年目で通算１００勝に到達した。打線が初回から快音を響かせた。２死から長谷川、ネビンが連打で一、三塁のチャンスをつくると、古賀悠が三塁線を破る２点二塁打で先制に成功。さらに渡部にも適時打が生まれて４連打で３点を奪った。先発の渡辺は３回に名原に２ラン