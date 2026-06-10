元ＮＨＫでフリーアナウンサーの神田愛花が１０日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜国際版」（水曜・午後９時）に出演。夫の「バナナマン」日村勇紀と食べ歩きの際、行列も辞さないことを明かす一幕があった。今回は「世界の女性と大激論」。各国から集まった女性ゲストが「食事のために人気店に行列する日本人が信じられない」という意見で一致すると、「え〜？並びますよね」と話し出した神田。「この前、埼玉県