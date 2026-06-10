◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク６―２阪神（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンクが逆転勝ちで４連勝を飾った。１点リードの７回１死一塁の守備では、熊谷の二盗を際どいタイミングでタッチアウトに。リプレー検証でも判定は覆らず、納得のいかない阪神・藤川球児監督が退場処分を受けた。小久保監督は、流れを渡さなかった守備について「めちゃくちゃ大きかったですね」と振り返った。ピンチ拡大を免れ