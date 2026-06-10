◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク６―２阪神（１０日・みずほペイペイ）阪神・藤川球児監督が、自身初の退場処分となった場面について言及した。１点を追う７回１死一塁。熊谷が二盗を試み、きわどいタイミングで判定はアウトとなった。指揮官はこの日２度目のリクエストを行使したが、判定は覆らず。直後にベンチを飛び出し、鬼の形相で審判に詰め寄った。その後、リプレー検証後の異議申し立てで退場処分が宣