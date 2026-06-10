◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天は巨人に敗れ、５連敗を喫した。チームはこの日、三木肇監督の休養を発表。球団と監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執った。指揮官としての初戦は敗戦。塩川監督代行は「お客さんには申し訳ない試合が続いている。もがいてもがいて本当に打破しないと、本当にズル