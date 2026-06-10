巨人の戸郷翔征投手（２６）が１０日の楽天戦（楽天モバイル）に先発し、９回１３４球を投げて５安打無失点と２年ぶりの完封勝利を挙げた。チームは７―０と引き分けをはさんで破竹の６連勝を飾った。巨人のエースが敵地で完全復活を遂げた――。戸郷は１点の援護をもらって上がった初回に先頭の佐藤を３球で見逃し三振に。続く辰己に中飛、３番・平良に死球を与えるも、最終打者の浅村を空振り三振に仕留めて無失点に抑えた。