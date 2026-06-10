女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」が１０日、東京・有明の東京ガーデンシアターで行われた「ＡＳＩＡＣＵＬＴＵＲＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」に出演した。この日は同じアソビシステム所属のＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ、ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹ、ＭＯＲＥＳＴＡＲ、Ｆａｖｍｅ（ファボミー）が出演。同事務所勢では最後に登場したＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲは、ライブ冒頭からキラーチ