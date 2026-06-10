UL Benchmarkは6月3日（現地時間）、提供中のグラフィックス向けベンチマークテスト「3DMark」において、これまでArmネイティブではなかったいくつかのテストスイートをネイティブ対応させてアップデートした。バージョン2.32.8871から利用できるようになる。3DMark、既存GPUベンチマークテストの大半をWindows on Arm対応に3DMarkのいくつかのテストでWindows on Armにネイティブ対応したというもの。新しめなテストである「Solar