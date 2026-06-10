◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人が２引き分けを挟んで６連勝。８戦負けなしで交流戦９勝３敗２分けとなり、阪神を抜いてセ・リーグ首位に浮上した。先発の戸郷が９回１３５球で５安打完封勝利。９回２死一、二塁のピンチも村林を遊ゴロに抑えて試合を締めた。試合後の橋上監督代行の主な一問一答は以下の通り。―戸郷が完封「見事でしたね。最後もチームで、