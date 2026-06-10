日本時間２１時３０分に米消費者物価指数（CPI）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（5月）21:30 予想0.5%前回0.6%（前月比) 予想4.2%前回3.8%（前年比) 予想0.3%前回0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想2.9%前回2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)