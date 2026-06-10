有事のドル買いがやや優勢、ドル円は160.50円台を付ける＝ロンドン為替概況 中東情勢への警戒感もあり、米株先物が大きく下げる中で、有事のドル買いからドル円はしっかりとした展開となった。東京市場での高値を超えて、160.53円まで上値を伸ばした。今年最初の介入が入ったとみられる4月30日以来のドル高円安水準となる。 トランプ大統領は自身のSNSへの投稿で、「イランは​口先ばかりで行動​が伴っていな