【新華社東京6月10日】日本の複数のメディアは10日、河野洋平・自民党元総裁が8日に死去したと報じた。享年89歳。河野氏は1993年、内閣官房長官として「河野談話」を発表。日本軍が朝鮮半島や中国などでの慰安所設置や現地女性の強制連行に直接関与したことを認め、謝罪と反省の意を表明した。