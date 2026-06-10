フリーアナウンサー神田愛花（46）が、10日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」（水曜後9・00）に出演し、夫の「バナナマン」日村勇紀（54）との外食にまつわるエピソードを披露した。「世界から見た日本ってどんな国？」がテーマ。番組には22カ国28人の女性が集まり、3日放送回に続いて熱い議論が交わされた。その中で飛び出したのは、日本人の食に対する興味の高さ。特に、人気店に行列を作る習