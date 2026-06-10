3回中日1死、鵜飼が左中間に満塁本塁打を放つ＝ZOZOマリン中日が2季ぶりの2桁得点となる11点を奪い、連敗を3で止めた。鵜飼が一回に先制二塁打、三回は自身初の満塁本塁打を放つなど、3安打5打点の大当たりだった。桜井は8回3失点で2勝目。ロッテは毛利が3回10失点と崩れた。