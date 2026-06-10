◇交流戦中日11―4ロッテ（2026年6月10日ZOZOマリン）中日がロッテに快勝し、連敗を3で止めた。初回から打線が爆発。細川の2点適時二塁打、石川の4号2ランなど打者一巡の猛攻で5点を先制した。3回にも鵜飼の5号満塁本塁打が飛び出し、序盤で10―0と大量リードを奪った。投げては先発の桜井が自己最長の8回を投げ、9安打3失点と粘って2勝目を挙げた。