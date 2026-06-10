大規模火災が起きた高層住宅群＝3月、香港（共同）【香港共同】香港当局は10日、168人が死亡した昨年11月の高層住宅群火災で、当時住宅の補修工事を請け負っていた建築関連会社の幹部ら7人と、この会社を含む2社を過失致死など計25件の罪で起訴した。被告らが耐火基準を満たしていない防護ネットで工事の足場を覆うなどしたことで急速な延焼を招き、死者が拡大したとの見方を示した。当局は、重大な不備を重ねて火災を拡大させ