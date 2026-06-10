HSBC選手権 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[イバ ヨビッチ] 2 - 0 [アレクサンドラ イーラ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第3日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス2回戦で、第6シードのイバ ヨビッチとアレクサンドラ イーラが対戦した。 第1セットはイバ ヨビッチが6-2で先取。第2セットもイバ ヨビッチが6