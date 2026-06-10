メロとタビはドライブスルーへ▶▶この作品を最初から読むしっかり者のタビと、食いしん坊で無邪気なメロ。いたずらっこのメロに、タビは優しく、ときにちょっぴり厳しく寄り添いながら、二匹で日々を過ごしています…。『まめきちまめこニートの日常こまちとタビ』でおなじみの大人気漫画家＆ブロガー・まめきちまめこさんが贈るストーリーコミック『メロとタビ』。ほぼセリフ無しなのに、クスッと笑えて、心があたた