【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEがコラボレーションしたデジタルシングル「ICONIC BY MISTAKE」のコンセプトフォトが公開された。 ■LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEが集結するまでの過程を表現 今回公開されたコンセプトフォトは、「FACETS」と「AS ONE」のふたつのバージョンに分かれており、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEが集結するまでの過程を表現している。 宝石の断面