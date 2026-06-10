元AKB48でタレントの西野未姫（27）が10日、自身のインスタグラムを更新し、「最近の日常」の様子を披露した。西野は「最近の日常はこんな感じです」とつづり、1歳長女と、5月に誕生したばかりの長男を抱いて座る写真を投稿。「2人の育児は想像より大変な事は多いけど、2人への愛おしい気持ちで頑張れています」とつづった。西野はお笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱と2022年11月に結婚し、24年10月に第1子長女、5月13日