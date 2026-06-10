１０日午後７時４５分頃、大阪市天王寺区のＪＲ天王寺駅の北西にある地下街「あべちか」で、若い女性が男２人に刃物で刺され、バッグを奪われた。女性は救急搬送されたが、命に別条はないという。男２人は現場から逃走し、大阪府警は強盗殺人未遂事件として行方を追っている。捜査関係者によると、男２人は女性がトイレから出てきたところを襲ったといい、経緯を調べる。発表では、刃物は見つかっていないという。近くの飲食