女優有村架純（33）が10日、主演映画「マジカル・シークレット・ツアー」（天野千尋監督、19日公開）上映会トークショーを都内で行った。金の密輸で出会った女性たちの自分探しの物語にちなみ、客席からのお悩み相談に回答。人生にあせりを感じている社会人5年目の女性の悩みに対し、「私も悩んだような気がしますね」と共感。「30手前って、もう30だと構えてしまって、ちゃんと歩めているかな、という自分もいた。ここから、より