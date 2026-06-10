◆プロボクシング▽ライトフライ級（４８・９キロ以下）８回戦〇片岡雷斗（ＫＯ１回２分１３秒）スリヤ・プッタルクサ●（１０日、後楽園ホール）アマ６冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）＝大橋＝が、１３３秒のＫＯ劇でプロ第２戦に快勝した。スリヤ・プッタルクサ（タイ）をワンツーからの左ボディーでキャンバスに沈める圧巻の勝利。「ジャブに反応していたのでボディーかなと思っていた。狙っていたコンビネーション」