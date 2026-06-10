いま【マクドナルド】では、日本各地の美味しさを詰め込んだ「ご当地マック」シリーズを展開中。人気アニメ「聖闘士星矢」のキャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージも用意されており、思わず全種類を制覇したくなりそうです。今回は、手軽に旅行気分を味わいたい人にぴったりな、限定パッケージのご当地バーガーをご紹介します。 スパイシーな手羽先風の味わいが魅力