【日本生命セ・パ交流戦２０２６】◆日本ハム・孫易磊―ＤｅＮＡ・東克樹（１８時・エスコンフィールド）◆楽天・滝中瞭太―巨人・田中将大（１８時・楽天モバイル最強パーク宮城）◆西武・平良海馬―広島・ターノック（１８時・ベルーナドーム）◆ロッテ・小島和哉―中日・金丸夢斗（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・エスピノーザ―ヤクルト・下川隼佑（１８時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・スチュ