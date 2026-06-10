XinUが、配信シングル「ECHOES & BEATS」を本日リリースした。さらに、MVのショートバージョンをプレミア公開した。本シングルは、ヒューマンビートボクサーのJohn-TとYAMORIによるヒューマンビートボックス世界チャンピオンのデュオ・Jairoをフィーチャリングに迎えている。Jairoのパフォーマンスに楽器を加えて構成されたメインとなる「ECHOES & BEATS (feat. Jairo)」、3人の声のみで構成された「ECHOES & BEATS (f