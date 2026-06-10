今のヘアスタイルに少し変化を加えて垢抜けを狙うなら、注目したいのがトレンドのくびれヘアです。トップをひし形に整えることで、顔まわりを華やかに見せながら首元のくびれによってメリハリのあるシルエットを楽しめます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代に似合う、トレンドのひし形 × くびれヘアをご紹介。 軽やかな肩レングスのレイヤースタイル 肩のラインのレイヤースタイル