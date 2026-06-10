人生の節目に立ったとき、「あのとき別の選択をしていたら」と考えてしまうことは誰にでもあるでしょう。特に、長く誰かのために走り続けてきた人ほど、ふと立ち止まった瞬間に空白を感じることも。今回は、筆者の知人の体験談をお届けします。 家族の予定が“私のすべて” 育児のために正社員を辞めてから、私の生活の中心は常に家族でした。 パート勤務をしながら家事をこなし、家族が快適に過ごせるよう立ち回る