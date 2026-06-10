敵地パイレーツ戦米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツに12-3で勝利した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は、4打数1安打2打点。第2打席に空振り三振を喫した後、パイレーツが猛烈な煽り動画をXに投稿したが、大敗を喫して裏目に出た形となった。パイレーツの先発は昨季サイ・ヤング賞に輝いた剛腕ポール・スキーンズ。大谷は第1打席は二ゴロ、第2打席は空振り三振に倒れた。パイレーツは