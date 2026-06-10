5月に東京ドームで開催されたボクシング「井上尚弥vs中谷潤人」戦でラウンドガールを務め注目を浴びた元NMB48の和田海佑が、6月9日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）6月16日号で表紙を飾り、「美女地図～私が主人公～」に登場した。 【写真】初々しいワンピース姿がキュートです ジューンブライドの季節・6月とあって、「新婚生活グラビア」を持ち前のあざカワな魅力＆とろけそうな美