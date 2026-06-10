アイドルグループ・FULIT BOXの琴川あみが9日、自身のインスタグラムに特徴的なデザインのパンツ姿を公開。反響を呼んでいる。 【写真】横は何もないようなズボンが特徴的すぎ！ お茶の水女子大卒のアイドル 琴川は「このズボン履いてるとよくどうなってるの!?って聞かれるけどこういう形のズボンで特にどうにもなってないです...‪‪笑」と記し、白いＴシャツ姿の写真をアップした。ただ、問題はパンツ。