◇プロ野球 セ･パ交流戦 中日 11-4 ロッテ(10日、ZOZOマリン)中日は今季初の2桁得点で快勝し、連敗を3でストップしました。打線が初回から力を発揮。初回に鵜飼航丞選手の先制タイムリー2塁打、石川昂弥選手の4号2ランなどで5点を先制。2回にも満塁からサノー選手の犠牲フライで1点を加えます。さらに3回にも鵜飼選手がロッテ先発・毛利海大投手から5号満塁ホームランを放ち、3回までに早くも2桁10得点を記録しました。鵜飼選手は