◇プロ野球 セ･パ交流戦 中日 11-4 ロッテ(10日、ZOZOマリン)ロッテは中日に大敗。このカード1勝1敗となりました。この日は先発・毛利海大投手が苦しみました。初回に2本のタイムリーを浴びると石川昂弥選手に2ランホームランを許し、立ち上がりにいきなり5失点。2回にも1点を失うと、3回は満塁から鵜飼航丞選手に左中間スタンドまで運ばれ10点目を献上しました。この試合は3回98球、9被安打(うち2被本塁打)、4与四球、10失点で、