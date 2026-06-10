会談前に握手するアゼルバイジャンのバイラモフ外相（左）と茂木外相＝10日午後、東京都港区の飯倉公館茂木敏充外相は10日、アゼルバイジャンのバイラモフ外相と東京都内で会談し、エネルギー安全保障分野での協力強化で一致した。同国は世界有数の原油、天然ガスの産出地で、茂木氏は「アゼルバイジャンはエネルギー安保や地域の安定にとって重要な国で、日本の大切なパートナーだ」と述べ、連携進化を図った。日本は中東情勢