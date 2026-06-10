「きっぷ」もタッチ式になります。【写真で見る】駅員が切符1枚1枚にハサミで切り込み「自動改札機」普及前の様子JR東がQRコードきっぷ導入へ姿消しつつある「磁気切符」かつては駅員が一枚一枚に専用のハサミで切り込みをいれていた、電車の切符。1990年代になると、今では当たり前の自動改札機が普及し、大幅にスピードアップしました。最近では…街の人「10年近くは手にしてないかもしれないです。切符だと（券売機で）逐一