中国の交通運輸省は、5日間にわたり台湾の東側の海域で海上交通の特別取り締まりを行いました。日本とフィリピンが海洋境界の画定交渉開始で合意したことへの対抗措置だとしています。中国国営の新華社通信によりますと、海上交通の特別取り締まりは、6日から10日までの5日間、台湾の東側の海域で行われました。「日本とフィリピンが海洋境界の画定交渉をはじめると一方的に宣言し、中国の領土と主権を著しく侵害したことに対する