ヤクルト戦に先発したオリックス・曽谷＝京セラドームオリックスは曽谷が今季初完投で4勝目。リズム良く打たせて取る投球で援護を引き出し、5安打4失点で投げきった。一回に中川の犠飛で先制した打線は、五回に山中の適時打など6長短打を集めて7点を加えた。先発高橋が低調だったヤクルトは6連敗。