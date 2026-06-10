しげの秀一『頭文字D』（講談社）の公式ライセンスグッズ「366日バースデーアクリルキーチェーン」が、6月1日から6月24日まで、タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラスにて開催される「CAMSHOP POP UP STORE」で販売される。 【写真】「366日バースデーアクリルキーチェーン」を見る 本商品は、1月1日から12月31日までの365日に、うるう