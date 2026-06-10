縦読み漫画『カモフラージュ夫婦』が、森迫永依と前田公輝のW主演での実写ドラマ化が決定した。日本テレビ系全国ネット月曜プラチナイトにて7月6日より放送が開始される。 【画像】『カモフラージュ夫婦』原作 原作は、CLLENNが手がける女性向けコミックレーベル「コイパレ」から配信されている同名漫画で、原作を六葉雅、作画を上原ひびきが担当している。キャリアを捨てて寿退社した主人公・笹嶋愛子が